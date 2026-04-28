タレントのホラン千秋（37）が、27日放送のNHK「編成王川島」（月曜後11・00）に出演。機内での自身の行動を打ち明けた。同番組では、誰にも共感されない話を語り合う企画「世界の見方がズレている。」を実施。自身の飛行機内での行動を挙げたホランは「斜め前の人が見てるモニターを見るのが好き」と告白。「その人のをずっと一緒に見る」と打ち明けた。自席のモニターでは「ちゃんと見なきゃいけない」と義務感に駆られ、