犬を愛しすぎている人が『困ること』 1.犬から離れられない 犬を愛しすぎている人は愛犬から少しの時間でも離れると不安になります。仕事や必要な買い物で家を留守にすると犬のことが心配で早く帰宅します。 犬の世話のために早起きをして１日の行動が決まり、出かけるならペット同伴可の施設ばかりになります。 2.犬にお金をかけすぎる 犬と暮らすにはまず自治体の登録料・首輪などのグッズ代・ワクチン代・食