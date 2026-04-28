トランプ米政権が27日（現地時間）、韓国のネットワーク使用料政策に対する不満をまた表した。ネットワーク使用料政策は米国がこれまで繰り返し主張してきた韓国の代表的な非関税貿易障壁に挙げられる。米通商代表部（USTR）はこの日、X（旧ツイッター）に「世界で自国のインターネットサービス提供会社に対し、インターネットトラフィックの転送にネットワーク使用料を課している国はない」とし「韓国を除いて」という掲示物を載