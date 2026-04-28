スポーツとファッションを自在に楽しむ女性にうれしいニュース♡ニューエラから、デザイナー森川マサノリ氏が手がけるBASICKSとのトリプルコラボコレクションが登場します。MLB™4球団をフィーチャーした特別なデザインで、5月2日(土)よりニューエラ公式オンラインストア、BASICKS直営店、全国のBASICKS取扱店にて発売。ストリート感と可愛さを両立した注目アイテムで