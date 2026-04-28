ニューエラ×MLB™新作♡BASICKSコラボキャップが5月2日発売

スポーツとファッションを自在に楽しむ女性にうれしいニュース♡ニューエラから、デザイナー森川マサノリ氏が手がけるBASICKSとのトリプルコラボコレクションが登場します。MLB™4球団をフィーチャーした特別なデザインで、5月2日(土)よりニューエラ公式オンラインストア、BASICKS直営店、全国のBASICKS取扱店にて発売。ストリート感と可愛さを両立した注目アイテムです。

ハートロゴが映える特別デザイン

今回のコレクションは、MLB™球団ロゴにBASICKSオリジナルのハートマークを添えた、遊び心あふれる仕上がり。

スポーティーなキャップにほんのり甘さをプラスし、女性のコーデにも取り入れやすいデザインです。

これまで継続的に展開されてきたトリプルコラボですが、ボストン・レッドソックスとサンフランシスコ・ジャイアンツのアイテムが登場するのは今回が初めて。

定番チームファンはもちろん、新鮮なロゴデザインを楽しみたい方にもおすすめです。

フィーチャーされる4球団アイテムは、日常使いしやすく、Tシャツやデニム、ワンピースの外しアイテムとしても活躍してくれそうです。

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ラインアップは2モデル展開

［9FORTY™］

価格：各14,300円

立体感のあるシルエットと、程よいフィット感が魅力。きれいめカジュアルにも合わせやすく、初めてキャップを取り入れる方にもおすすめです。

［9TWENTY™］

価格：14,300円

ハードなダメージ加工が施され、こなれ感たっぷり。ラフなTシャツスタイルや古着ミックスコーデにもぴったりです。

価格はすべて税込。サイズはアジャスター付き仕様が想定され、フィット感を調整しやすいのも魅力です。

春夏コーデの主役にしたい一本

キャップは日差し対策としてはもちろん、顔まわりをすっきり見せたい日や、シンプルコーデにアクセントを加えたい時にも便利なアイテム。

今回のコレクションは、MLB™らしい存在感にハートモチーフの愛らしさが加わり、カジュアルすぎず大人可愛く楽しめます♪

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売り切れ前にチェックして

ニューエラ、MLB™、BASICKSという豪華な組み合わせで実現した今回のコレクションは、ファッション感度の高い女性から注目を集めそう。

いつもの装いにプラスするだけで旬のムードを演出できるので、気になる方は5月2日(土)の発売日にぜひチェックしてみてください♡お気に入りの球団ロゴを選ぶ楽しさも魅力です。