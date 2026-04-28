イランが、ホルムズ海峡の通行料徴収に本格的に乗り出すため、専用口座の開設に乗り出したことが確認された。イラン議会国家安全保障・外交政策委員会のアラエッディン・ボルジェルディ議員は27日（現地時間）、声明を通じて、「イラン中央銀行が、海峡を通過する船舶から手数料を徴収するため、リアル、人民元、ドル、ユーロの4通貨建ての特別口座を開設した」と発表した。今回の措置により、革命防衛隊（IRGC）海軍が徴収するす