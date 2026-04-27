犬に食べさせてもOKな春の野菜5選 旬の野菜は美味しいだけでなく、栄養価が高いのが魅力です。体にもいい旬の野菜を、愛犬の食事やおやつに取り入れたいと考える飼い主さんは多いでしょう。 3～5月頃に旬を迎える春野菜には、犬にも食べられるものが豊富にあります。ここでは、犬に食べさせてもOKな春の野菜を5つご紹介します。 1.キャベツ キャベツは通年出回る野菜ですが、春キャベツは葉が柔らかく甘みも