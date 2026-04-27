中国国家エネルギー局は4月27日、2026年3月の全国電気自動車（EV）充電施設データを発表しました。それによると、3月末現在、中国のEV充電インフラの総数は2148万1000カ所に達し、前年同期比46．9％増加しました。（提供/CGTN Japanese）