日立製作所 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比30.3％増の8023億円に拡大し、27年3月期も前期比5.9％増の8500億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、従来未定としていた前期の期末配当を27円(年間配当は50円)実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-