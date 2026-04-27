FC今治が公式マスコットのビジュアルを初公開FC今治は2026年4月25日、クラブの新たな象徴となる公式マスコットを公開した。ファン・サポーターや地域の住民との交流拡大を目指して誕生したもので、同日にアシックス里山スタジアムで開催されたカターレ富山戦のキックオフ前にお披露目された。今回公開されたマスコットは、瀬戸内海に古くから住んでいる「ふしぎな子（精霊？）」という設定だ。かつては村上海賊の水先案内を手