All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、京都府在住37歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：37歳男性同居家族構成：本人、父（76歳）、母（74歳）居住地：京都府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：パート・アルバイト年収：100万円現預金：300万円リスク資産：不明「近い将来のため」京都銀行のスーパー定期に200万円現預金について「生