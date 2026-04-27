任期満了に伴う香川県のさぬき市長選挙はきのう（27日）投票が行われ、現職の大山茂樹氏が6回目の当選を果たしました。 【写真を見る】さぬき市長選挙で現職の大山茂樹氏が6回目の当選徳島文理大学の跡地活用やさぬき市民病院の経営改善などに意欲【香川】 さぬき市長選挙は、現職の大山茂樹氏が7,837票を獲得し、新人2人を退けました。大山氏は徳島文理大学のキャンパスの跡地活用やさぬき市民病院の経営改善など、6期目への