◇NBAプレーオフ1回戦・第4戦レイカーズーロケッツ（2026年4月26日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が26日（日本時間27日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第4戦の敵地ロケッツ戦に先発出場した。前半から得意の3Pシュートを決めるなど7得点。チームは47ー56と9点ビハインドで前半を折り返した。前回の試合となった24日（同25日）の第3戦ではアリウープダンク＆4本の3Pシュートを決めるなど22得点の大暴れ。チー