住居費の軽減や穏やかな暮らしを求めて、「地方移住」を選ぶ人も少なくありません。内閣官房・内閣府『東京圏、地方での暮らしや移住及び地方への関心に関する意識調査（令和2年）』でも、「自然環境のよさ」や「生活コストの低さ」が移住の主な理由として挙げられています。一方で、移住後には「医療や交通の不便さ」や「生活環境のギャップ」に戸惑う人も多く、時間の経過とともにその影響が表面化するケースも見受けられます。