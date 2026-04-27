マシュマロがおいしいスイーツに変身 子どもと一緒に作れる「マシュマロ」のおやつをご紹介します。甘くてふわふわしていて、そのままでもおいしいマシュマロですが、ちょっと手を加えるだけでまるで違うスイーツに変身するんです。しかも、今回紹介するのは材料は2つだけの簡単なものばかり。子どもと一緒に楽しみながら作ってみて！ マシュマロとチョコレートマシュマロとアーモンドマシュマロとビスケットマシュマロとヨーグ