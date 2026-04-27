亡き美人女優のめいである女優が、美ぼうあふれる撮影ショットをアップした。２６日までに自身のインスタグラムで「３月は後半が超〜〜〜充実状態でしたが、その合間を縫って、武重さんと撮影ＤＡＹ．をつくりました。（武重先生もとんでもお忙しい中でありがとうございます）」と撮影写真をアップしたのは、子役としてＮＨＫドラマなどに出演していた女優の楯真由子。１９８５年に２７歳の若さで亡くなった女優・夏目雅子さん