「コパ・トレーロス2026」に参加したFCポルトU-13のパチェコ監督が語ったジュニア年代の国際大会「コパ・トレーロス2026」が今年3月から4月にかけて開催された。馬入サッカー場、しんよこフットボールパークで行われたU13には、ポルトガル1部の名門として有名なFCポルトのアカデミーも参加。決勝戦では鹿島アントラーズのジュニアユースに敗れたが、準優勝の成績を残した。「悲しいですし、悔しさもありますが、それがサッカーで