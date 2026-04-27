日本マクドナルド（東京都新宿区）の期間限定メニュー「グリマスシェイク」が4月27日に販売開始します。今回は「ブルベリマシマシ」をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化させています。パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用しています。【えぇー！】サイズ違いで