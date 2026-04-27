「南信州伊那谷のお酒を味わう特別列車」も運行JR東海は、2026年5月・6月の一部土休日に豊橋〜飯田間で急行「飯田線秘境駅号」を運転します。【画像】これが急行「飯田線秘境駅号」の運行時刻ですこの列車は、駅周辺に家屋が少なく、大自然の中にある「秘境駅」を巡る臨時列車。途中駅では停車時間が確保されるため、撮影なども可能なほか、一部駅では地元特産品などの販売も実施されます。2010年春に運転を開始し、春と秋を中