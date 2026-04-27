『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。4月に入社してきた新入社員の日常の敬語がかなり怪しく…。「敬語使えない新入社員を見ているヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「いまどき自己紹介で特技を披露…？」配属された空回りする新入社員を傷つ