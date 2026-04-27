鳥取砂丘の入口に設けられた鳥取砂丘ビジターセンターは、鳥取砂丘の玄関口として観光案内所的な役割を果たすのと同時に、鳥取砂丘のことを知る施設としての面もあるのですが、鳥取だけでなく、ヨルダンの砂の実物も触ることができます。鳥取砂丘の総合案内・観光ガイド｜鳥取砂丘ビジターセンターhttps://www.sakyu-vc.com/jp/鳥取砂丘ビジターセンターへは、バスだと鳥取駅前から「砂丘会館」行きに乗車して20分少々。隣接して駐