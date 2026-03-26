紫外線が本格的に気になり始めるこれからの季節。しっかり対策はしつつも、おしゃれも意識できたら気分が上がりそうです。今回は、そんな気分に寄り添ってくれるアイテムを【セリア】で発見。公式サイトでも「快適なUV対策」として紹介されているアイテムで、どれも日常使いに活躍しそうなものばかり。税込み110円という手軽さで手に入るので、思わずまとめ買いしたくなってしまうかも？！ 直射日光をやわらげる涼やかアー