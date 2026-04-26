俳優の綾瀬はるかさん（41）が24日、主演映画のイベントで大阪の道頓堀に登場。映画のタイトルにちなみ、集まった方々に“ラブレター”を手渡しました。綾瀬さんは映画『人はなぜラブレターを書くのか』（全国公開中）の公開記念舞台挨拶を行うために大阪を訪問。イベントの前に道頓堀に立ち寄りました。綾瀬さんは、2014年に道頓堀の注目スポット・グリコサインが６代目にリニューアルした際、セレモニーに参加。また1998年にリニ