タレント藤本美貴（41）が、26日放送のテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後7・00）に出演し、夫婦の給与事情について語った。失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。取材班はノルウェー各地で、街行く人の年収、給料などを聴き込み調査した。そんな中で、同国に驚きのシステムがあることが明か