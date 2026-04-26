タレント藤本美貴（41）が、26日放送のテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後7・00）に出演し、夫婦の給与事情について語った。

失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。取材班はノルウェー各地で、街行く人の年収、給料などを聴き込み調査した。

そんな中で、同国に驚きのシステムがあることが明かされた。というのも、住所と名前、年齢が分かれば、その人の年収や資産をネットで調べることができるというもの。プライバシーに極度に厳しい日本では、信じられない制度だ。

番組では、勤め先の社長や実兄の年収をその場で調べてくれた男性もいた。藤本は「私は庄司さんのを全部、知っています」と告白。夫の「品川庄司」庄司智春（50）の給料は完全に把握しているといい、「通帳も全部、持っている」と明かした。

対照的に、「私の給料は…（庄司は）知らないです」と苦笑いで告白。「困ります。だから、あの（ノルウェーの）システムは」と話していた。