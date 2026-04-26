中国では今年になってからも、電気自動車や燃料電池車などの新エネルギー車の市場が急速な成長を維持し、外資系企業は中国市場での現地化を加速させ続けています。多くの外資系企業は中国市場をさらに深く開拓することに注力する決意を示し、新エネルギー車のスマート化転換を加速しています。ドイツのフォルクスワーゲンはこのほど、2026年内に中国市場で新エネルギー車13車種を発売すると発表しました。同社の一連の新エネルギー