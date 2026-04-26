無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）の決勝が行われ、９０キロ級元世界王者の田嶋剛希（パーク２４）が、同級世界王者の村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に優勢勝ちで初優勝。９０キロ級以下の選手による制覇は、２０１２年加藤博剛以来１４年ぶりとなった。ライバル対決を制すると、自然と涙がこぼれ落ちた。２５年世界選手権決勝では、村尾に延長戦の末に敗戦。この日は序盤から村尾のペース