佐渡市の海岸線などを走る「佐渡トキマラソン」が行われ、ランナーたちが大自然を駆け抜けました。号砲とともに一斉に走り出すランナーたち。青空のもと行われた「佐渡トキマラソン」です。市の内外から約2000人の参加者がフルマラソンなどに挑戦。中にはコスプレ衣装に身を包んだランナーも。＜埼玉県から＞「とても楽しいです。景色がすごくきれいで応援もあたたかくいただいて」参加者は地元産のイチゴなどで