阪神は２６日、近本光司外野手（３１）が、兵庫県内の病院を受診し「左手首の骨折」と診断されたと発表した。この日の広島戦（甲子園球場）で死球を受け負傷交代していた。アクシデントに見舞われたのは、１点リードの八回だった。広島・高の投じた直球が左手首に直撃。近本はその場に倒れ込み、しばらく立ち上がることができず。その後、チームスタッフとともにベンチへ下がり、そのまま交代となっていた。試合終了を待たず