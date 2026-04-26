スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、挑戦者の「０２ｌｉｎｅ」ことＡＺＭ（２３）天咲光由（２４）組が「ＢＭＩ２０００」こと刀羅ナツコ（３５）、琉悪夏（２１）組を撃破し、第３７代王者に輝いた。ともに２００２年生まれの挑戦者組が、ついにタッグのベルトを手に入れた。今年１月の後楽園大会で敗れている０２ｌｉｎｅは、この日も大苦戦を強いられた。刀羅との１対１となった天咲は、レフェリーの死角を突いたブ