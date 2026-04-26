4月23日、ミュージシャン・藤井風が、自身の公式YouTubeを更新。新曲『It’s Alright』のミュージックビデオを公開し、その内容にSNS上では困惑の声が寄せられている。「『It’s Alright』は、2025年9月にリリースされたアルバム『Prema』の初回盤限定に収録されていた楽曲です。今回公開されたMVでは、『母なる大地』『父なる太陽』といったワードも登場し、壮大な世界観が示された作品となりました。藤井さんは、しめ縄が巻か