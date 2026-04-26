“腕の長さ”はクラス最長の70ｍ！建設用クレーンなどを手掛けるタダノ（香川県）は2026年4月20日、新型のオールテレーンクレーン「AC 5.250−2」を発売しました。【たっっか！！】新型「超巨大クレーン車」を写真で見るこの車両は日・独共同で開発された世界戦略機種で、最大250トンの吊り上げ性能を有します。クレーンの“腕”に相当する「ブーム」部分は、クラス最長となる長さ70mのタイプを採用しており、高所作業へのハイ