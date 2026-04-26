◇WEリーグ第19節大宮2―0三菱重工浦和（2026年4月26日NACK5スタジアム大宮）WEリーグは各地で3試合が行われ、大宮が三菱重工浦和とのさいたまダービーを2―0で制した。序盤からアグレッシブな守備で勢い付くと、前半12分にFW齊藤夕眞が右クロスを押し込んで先制。後半10分には速攻からFW西尾葉音が追加点を挙げた。7連敗中だった難敵を破り、柳井里奈監督は「過去のゲームでは立ち上がりで失点していたので、絶対にのまれ