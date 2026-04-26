夫婦漫才コンビ「かつみ・さゆり」が、4月25日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）の人気企画『学校かくれんぼ』に出演。56歳のさゆりのスーパー美脚が話題となった。ここで話題になったのが、さゆりのスタイルの良さ。その裏には、現場にいた高校生たちも知らない壮絶な人生があった――。「この日は、9人組アイドルグループNiziUが同企画に参戦。隠れる4人以外のメンバーは校内ホールで生徒とじゃんけん大会を開催。その司