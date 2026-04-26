エン株式会社が運営する日本最大級の派遣情報サイト「エン派遣」が、１８３１人に対して「派遣とパート・アルバイトの違い」についてアンケート調査を行なった。その結果「派遣とパート・アルバイトの違いについて明確に理解している」との回答者は２１％に留まった。また、派遣ならではの特徴の中で知らなかったものは、「無料の教育訓練や相談の提供が義務化されている」（３８％）、「同じ職場で働けるのは最長３年まで」（