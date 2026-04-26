エン株式会社が運営する日本最大級の派遣情報サイト「エン派遣」が、１８３１人に対して「派遣とパート・アルバイトの違い」についてアンケート調査を行なった。

その結果「派遣とパート・アルバイトの違いについて明確に理解している」との回答者は２１％に留まった。また、派遣ならではの特徴の中で知らなかったものは、「無料の教育訓練や相談の提供が義務化されている」（３８％）、「同じ職場で働けるのは最長３年まで」（３２％）、「期間を定めず雇用される“無期雇用派遣”がある」（３０％）が上位に並んだ。

また「パート・アルバイトと比較し、派遣のメリットだと思うこと」という質問には、１位は「パート・アルバイトより高時給で働ける」（６８％）、続いて「希望に合う仕事を探して提案してもらえる」（５８％）、「契約更新や条件交渉を担当者に任せられる」（５７％）という結果だった。

メリットを感じた部分の具体的なエピソードとしては

・清掃業務でアルバイトより派遣の時給が１００円〜２００円高い現場があった。 休日出勤をすると時給に＋１５０円の上乗せがあり、アルバイトでは味わえない高時給だった。（３０代男性）

・同じような仕事内容でも、派遣の方が時給が高く、大手で働けた。（３０代女性）

・自分で仕事を探すパートより、派遣元が仕事を探してくれる方が圧倒的に心が楽。 バイトより給料も良く、月収３０万近く稼げる時もあった。（３０代女性）

・勤務時間や勤務地の相談などを担当者が一緒に考えてくれたり、普通の求人では絶対巡り合わないような大手企業でのお仕事を探してくれるなどがメリットだと思う。（４０代女性）

・転職の際に自分で探す手間が少なく済んだ。 契約更新などのいわゆる「面倒くさいこと」を任せられ、 自分では伝えにくい条件や交渉を代わりにやってもらえる。（２０代女性）

・身内が結婚や子どもの成長など、生活スタイルが変化するごとに相談して働きやすい環境や条件の交渉、または勤務先を変更していたのをみて、結構融通をきかせてくれるのだと感じた。（３０代女性）

といった声が寄せられた。