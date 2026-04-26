藤井聡太名人将棋の第84期名人戦7番勝負第2局は25、26の両日、青森市で指され、先手の藤井聡太名人（23）＝竜王・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が89手で挑戦者の糸谷哲郎九段（37）を破り、開幕から2連勝した。今シリーズ、藤井名人は4連覇が懸かる。糸谷九段は名人初挑戦での奪取を目指す。第3局は5月7、8日に石川県七尾市で行われる。名人戦7番勝負は2日制で、持ち時間は各9時間。先に4勝した方が名人を獲得する。