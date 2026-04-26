俳優の剛力彩芽さん（33）が2026年4月4日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「完成披露上映ありがとうございました」剛力さんは、「映画『お終活3 幸春！人生メモリーズ』完成披露上映ありがとうございました」といい、シースルーのロングドレス姿のショットを含む7枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真のうち3枚目は、後ろに裾を長くひいたドレスを着用した全身のショットを披露した。透け感の