エイチ・アイ・エス（HIS）は、関西発着の海外ツアー・国内ツアーを対象に「在庫一掃セール」を開催している。海外ツアーの一例は、ソウル4日間（ピーチ・アビエーション利用）が28,800円から、台北4日間（ピーチ・アビエーション利用）が39,800円から、香港3日間が42,800円から、バンコク5日間が42,800円から、ケアンズ4日間（ジェットスター航空利用）が99,800円から、ゴールドコースト4日間（ジェットスター航空利用）が114,000