子どもたちがサッカーの試合に出場できる機会を増やそうというイベントが浅口市で開かれました。今年から明治安田が全国で開催する「Ｕ－９さっかー祭り」です。 浅口市の中学校跡地を活用した「ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島」で最初の試合が行なわれました。（明治安田岡山支社田辺義之支社長）「サッカーを好きになってもらって、夢をこの機会に持っていただけた