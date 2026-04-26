4月27日（月）の『徹子の部屋』に、水谷八重子と波乃久里子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！劇団新派の看板女優で、10代のころから舞台に立ち続けている水谷と波乃。出会ったころの波乃は、父が歌舞伎俳優という家で育った根っからのお嬢様。一方、すでに芸能界で活躍していた水谷は、大スターだったという。『徹子の部屋』への出演が多かった2人。1988年に出演した波乃は、子どものころから掃除好きだった話