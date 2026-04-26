「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。「ザ・ドリフターズ」がバンドからコントグループに突如、路線変更した経緯をぶっちゃけた。ドリフターズはもともとバンドとして活動をスタート。のちに、コントグループとして一世を風びした。「サンドウィッチマン」の富澤たけしが「元々芸人になりたかったんですか？」と質問