人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1159話「箱庭をブッ壊せ脱出！ブロックの国」が、本日26日に放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】開放的な姿のナミ！公開された『ワンピース』先行場面カット第1159話は、ブロックの国の主“太陽神”からルフィ達は逃げ切れるのか！？予告映像も公開となった。『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がス