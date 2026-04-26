新型モデルの発表から約1年、発売はまもなく？2025年4月23日、レクサスは上海モーターショー2025において、新型「ES」を世界初公開しました。ESは1989年のブランド創設時からラインナップされ、静粛性や乗り心地の良さから支持を集めてきたアッパーミドルクラスのセダンです。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「セダン」です！ 画像で見る（42枚）日本では8年ぶりの全面刷新となる8代目新型ESは、「Experience Ele