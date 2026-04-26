イサカ・ゼイン「ここではなかなか試合に出られなかったので、楽しさはありました」ジェフユナイテッド市原・千葉のMFイサカ・ゼインにとって、4月25日のJ1百年構想リーグ第12節の川崎フロンターレ戦は、気持ちの入る一戦だった。2020年に桐蔭横浜大から川崎でプロのキャリアをスタートしたイサカだったが、川崎では出場機会を掴めず。2023年にモンテディオ山形へ移籍し、昨季途中から千葉に加入した。そして千葉でJ1昇格を果た