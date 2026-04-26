◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２６日・鹿児島）ソフトバンクのスタメンが発表され、打順が大幅に変更された。ここまで２番で出場していた近藤健介外野手が今季初の「４番・左翼」。柳田悠岐外野手が「１番・ＤＨ」に入り、５番を打ってきた山川穂高内野手が「６番・一塁」で出場する。今季初の完封負けを喫した２５日のロッテ戦（熊本）後、小久保監督が「何か手を考えます」と予告していた通り、打順を変更して連敗を阻