元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。舞台の魅力について語った。主演舞台「はがきの王様」の開幕を5月に控える松岡。現在はピエール瀧、黒谷友香、渡辺裕太、元日向坂46の松田好花、高乃麗といった共演者と稽古に励んでいるという。共演者との交流について「みんな畑が違うところから来て、その話をするのが凄い面白いのよ。畑が違うだけで、めちゃめちゃ楽しいんです