元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。舞台の魅力について語った。

主演舞台「はがきの王様」の開幕を5月に控える松岡。現在はピエール瀧、黒谷友香、渡辺裕太、元日向坂46の松田好花、高乃麗といった共演者と稽古に励んでいるという。

共演者との交流について「みんな畑が違うところから来て、その話をするのが凄い面白いのよ。畑が違うだけで、めちゃめちゃ楽しいんですよ」としつつ、「舞台のいいところって、この稽古なんですよ。お客様の前で本番を迎えてお客様に見てもらう、一番それが楽しいんだけど“作っていく過程”っていうのが好きなんですね、僕」とした。

「舞台ってその日限りじゃないですか。同じ芝居でも、やっぱ人間がやるものなんで、毎日同じ芝居はできない。その儚（はかな）さみたいなものが好きで、それを作ってく過程が面白いんですよ。俺って飽き性だし、職人気質ではないんだけど、ものを作る過程が好きなんだなーっていうのを今回の稽古をやっていてつくづく思いますね。“あ、やっぱり俺これが好きなんだな。こういうのが好きなんだな”って」と話した。

そうやって稽古で作り上げたものをお客の前に披露することで「お客さんがうまいビールを1杯飲めりゃいいなーっていう。そして演じた俺たちもうまいビール飲みましょうっていう。ここに楽しさを、うれしさを持っていけるっていう」としみじみ。「そう考えたら、とっても幸せな商売よね、本当。今さらジローサブローシローなんだけどさ。本当そう思うわ」ともらした。