転職活動では、どうしても月給や年収といった数字に目がいきがちです。しかし、実際に働き始めてから「思っていたより生活に余裕がある」と感じる人もいれば、「意外と手元にお金が残らない」と感じる人もいます。 その違いを生む大きな要因が、住宅手当や退職金などの福利厚生です。一見すると同じような給与水準の会社でも、こうした制度の違いによって生活のゆとりや将来設計に大きな差が生まれます。 本記事では