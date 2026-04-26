レトロポップなデザインのリカちゃんグッズが展開中のダイソー。子どもの頃を思い出させてくれる、魅力的なアイテムが揃っています♡今回は気になるポーチを2つピックアップ。可愛いだけでなく実用性も高く、大人にこそおすすめです。しかも、まさかの公式ライセンス商品…！これは奪い合いになりそうな予感がします！【詳細】他の記事はこちらレトロポップなデザインに一目惚れ！リカちゃんグッズがダイソーに登場♡商